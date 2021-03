Troina, il cine-teatro comunale sarà intitolato ad Andrea Camilleri

Il nuovo cine-teatro comunale di Troina sarà intitolato ad Andrea Camilleri. La decisione di dedicare la struttura, appena ristrutturata, all'illustre scrittore siciliano autore di "Il commissario Montalbano", è stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale.

"Andrea Camilleri – spiega il primo cittadino - , è stato un grande siciliano che ha dato tanto lustro alla nostra terra. Ricordarlo attraverso l'intitolazione del nuovo cine-teatro, che a breve verrà riaperto al pubblico a trent'anni dalla chiusura, ci è sembrato un doveroso omaggio ad un grande maestro della letteratura del nostro tempo".

L’ex cinema Trionfo riaprirà non appena sarà consentito per via delle restrizioni anti-Covid ed è stata concessa in uso ad una cooperativa di giovani troinesi, aggiudicatrice del bando.

La struttura, acquistata dal Comune nel 1991, grazie ai lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico realizzati dall’amministrazione e recentemente ultimati, tornerà alla comunità come spazio di aggregazione sociale e culturale in grado di accogliere fino a 160 spettatori e di ospitare attività cinematografiche, teatrali, artistiche e manifestazioni pubbliche di vario genere.

© Riproduzione riservata