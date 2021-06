Alla scoperta dei cavalli nei mosaici di villa romana del Casale, incontro a Piazza Armerina

Domani alle 17 presso la villa romana del Casale di Piazza Armerina - in provincia di Enna - si terrà una conversazione di approfondimento sul tema dell'allevamento di cavalli nel centro della Sicilia nella tarda antichità.

Interverrà Antonella Arena, laureata in scienze dell'Archeologia, e con esperienza sui marchi di scuderia presenti non solo in Sicilia ma anche in Spagna e Cartagine.

Un incontro per approfondire i mosaici a tema equestre presenti all'interno della villa, e legati in qualche maniera ai recenti ritrovamenti della villa rurale di contrada Gerace. Un ritrovamento che fa pensare ad un insediamento rurale, dove i cavalli venivano allevati. Animali poi destinati ai giochi e alle gare nei circhi romani.

“L'iniziativa – sottolinea l'assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - evidenzia la molteplicità degli sguardi con cui si può conoscere un sito archeologico ricco di interessanti ritrovamenti e suggestioni quale è la villa romana del Casale".

