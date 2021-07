Il bassista brasiliano Paixao al Festival Stupor Mundi di Enna

Il Festival Stupor Mundi di Enna prosegue all'ombra della Torre di Federico giovedì 15 luglio alle 21.30 con il live del Balance Trio, formazione che fa capo al chitarrista e compositore Sergio Munafò, tra i più amati chitarristi del panorama jazz siciliano, sul palco con la special guest. Alfredo Paixao, bassista brasiliano che vanta collaborazioni con artisti di fama internazionale, e il batterista Fabrizio Giambanco.

Il Balance Trio rivisita alcuni tra i più significativi standard della tradizione jazzistica, della bossanova e della song italiana d’autore, non trascurando al contempo brani di propria composizione.

Prosecutore della Old school americana, il chitarrista e compositore palermitano Sergio Munafò insegna chitarra jazz al conservatorio di musica Vincenzo Bellini di Palermo e alla scuola di musica Cast di Palermo. Ha suonato più volte con il caposcuola italiano della chitarra jazz, Franco Cerri, in trio ed in quartetto e con i chitarristi Gigi Cifarelli, Sandro Gibellini ed Eddy Palermo. Da 15 anni circa fa parte quindi dell’Orchestra Jazz siciliana ed ha effettuato concerti nei teatri con musicisti di fama mondiale.

Il batterista Fabrizio Giambanco, docente di batteria jazz al Cesm di Catania, e al Brass Group di Palermo, è uno dei più conosciuti musicisti della scena jazz siciliana.

Alfredo Paixao, bassista e cantante, nato a Rio de Janeiro, a soli 12 anni si diploma in chitarra classica alla scuola di musica di Brasília, inserendosi subito nell’ambiente della musica popolare brasiliana. Negli Stati Uniti, in seguito, Paixao approfondisce la sua formazione musicale con musicisti jazz come Bunny Brunnel e Mick Goodrick. Ha vinto numerosi Grammy Awards e le sue collaborazioni lo hanno visto al fianco di stelle del jazz come Mike Stern, Seamus Black e Diego Figueredo, solo per citarne alcuni, e del pop come Julio Iglesias, Ricky Martin, Liza Minelli, Henry Salvador, Laura Pausini, Pino Daniele e Fiorella Mannoia.

Il Festival Stupor Mundi, guidato artisticamente dal musicista e compositore Roberto Martinelli, è organizzato dalla Cooperativa Olimpo con il patrocinio del Comune di Enna.

