Agira, Lisa Ouakil inaugura le Residenze d'artista

Con la mostra delle opere della ventottenne parigina Lisa Ouakil si inaugura ad Agira il primo appuntamento del progetto Residenze d’artista. Con questa iniziativa l’Associazione culturale Agire porta nel cuore della Sicilia artisti di caratura internazionale. Resteranno nel piccolo centro della provincia ennese per un mese per dare vita alle loro creazioni da mostrare poi al pubblico. Lisa ha trascorso tutto il mese di luglio ad Agira ed ha potuto condividere la vita del paese e dei suoi abitanti, le loro abitudini. Un modo che, secondo la presidente dell’associazione, la francese Maitéa Moraglia, che ad Agira si è stabilita da un paio d’anni con la sua famiglia, permette agli artisti di «comprendere la bellezza di questa terra, la sua particolarità e apprezzare la Sicilia dall’Etna al mare».

Alluciari: in esposizione pitture e ceramiche

Durante la permanenza di Lisa Ouakil è nata Alluciari, un’esposizione composta da pitture e ceramica, tutte create ad Agira. La mostra sarà visitabile ad agosto dal 7 al 10, dal 21 al 24 e dal 28 al 31. L'inaugurazione è in programma il 7 agosto alle 20, poi nelle giornate d'apertura la mostra sarà visitabile dalle 18 alle 21. Con il progetto Residenze d’artista alcuni spazi del quartiere del San Salvatore, accanto a quello di Santa Maria, uno dei più antichi di Agira, sono stati trasformati in atelier. Un progetto ambizioso, pensato per creare uno spazio di lavoro, ricerca e riflessione, promuovere scambi culturali e avvicinare ancora di più il mondo dell’arte alla gente. I visitatori potranno non solo ammirare le opere, ma anche conoscere il processo creativo che porta alla loro realizzazione. Il senso delle Residenze d’artista Agire è creare un luogo stabile di produzione artistica, un riferimento per la ricerca e la produzione nelle arti visive che permetta di aprire il mondo degli artisti al territorio. Le opere prodotte resteranno a disposizione per un mese al fine di creare una mostra aperta al pubblico.

Il percorso artistico di Lisa Ouakil

Nata nel 1993, Lisa Ouakil vive e lavora tra Parigi e Montreuil. Si è laureata nel 2017 presso l’École nationale supérieure d’arts di Paris-Cergy. Membro del Collettivo Sports a Montreuil, la sua pratica artistica ruota principalmente intorno alla pittura, alla nozione di carne, alla frammentazione del corpo e al paesaggio. Lisa realizza anche film ed esegue musiche per progetti specifici. Espone regolarmente a Parigi (Villa Belleville, Bastille Design Center, Episodic Gallery) ed è selezionata per il Prix de Peinture Novembre a Vitry. Partecipa a diverse residenze, in particolare con il Collectif Curry Vavart a Parigi e al Dedazo Art Residenza in Messico nel 2019. Nel giugno 2021, Lisa Ouakil partecipa a Dialogue (s) in collaborazione con la curatrice Gaya Goldcymer presso la Episodic Gallery. Quest’anno ha avviato con l’artista Kerwin Rolland un nuovo progetto musicale, Lois Leigh e, lo scorso maggio, si è esibita a Villa Medici, a Roma. All’interno del Collettivo Sports partecipa a Dynamiques du Contre, curatrice Elora Weill-Engerer (ottobre 2020) e a Somnambule, una mostra/percorso sotto la direzione del Collettivo 1h61. Il prossimo ottobre, per Lisa, una nuova mostra, a cura del collettivo Espace Fine, mentre nel 2022 il Collettivo Sports presenterà il suo lavoro al Centre Tignous d’Art Contemporain di Montreuil sotto la stazione di polizia di Jeanne Barral.

