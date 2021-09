L'arte incontra la moda: iniziativa al Sicilia Outlet Village

Sabato 25 settembre, Sicilia Outlet Village si trasformerà in un vero e proprio HUB dell’arte, grazie alla collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Catania e l’Ordine degli Architetti di Enna.

Progetti architettonici dall’anima green, opere en plain air del talentuoso artista Mikhail Albano e le installazioni realizzate, live, da giovani artisti in esclusiva per il Village, racconteranno il connubio da sempre esistente tra questi mondi e mostreranno come oggi l’ecosostenibilità, sia un concetto fondamentale alla base di tutte le forme d’arte. Tante, inoltre, le sorprese dedicate ai clienti che acquisteranno presso le boutique aderenti all’iniziativa, come la Vip Lounge: uno spazio dall’anima green con accesso riservato, allestita per l’occasione da Pantha Rei, dove riposarsi dallo shopping gustando un cocktail presso il mixology bar di Al Vicolo e visitare la Mostra “Rigenera” dell’Ordine degli Architetti di Enna, che promuove la cultura architettonica e rinnova la sensibilità nei confronti dell’ambiente, del paesaggio e dei territori. Una esclusiva natural gift bag, dipinta a mano “live” dai professionisti dell’accademia per gli ospiti speciali che potranno ricevere una piantina di aloe da far crescere anche in piccoli orti urbani o in casa.

L’ecosostenibilità è oggi tra i temi e gli obiettivi che Sicilia Outlet Village sta affrontando con grande impegno e portando avanti con iniziative, politiche interne ed accorgimenti volti a ridurre l’impatto sull’ambiente e non ultimo attraverso attività di educational. Grazie alla collaborazione con Expo Grandi Eventi e ai partner coinvolti, il 25 settembre Sicilia Outlet Village racconterà come l’arte, in ogni sua forma, inclusa la moda, affronta il tema della tutela ambientale per sensibilizzare il pubblico al rispetto del nostro pianeta. Lungo i boulevard del Village si potranno ammirare le opere realizzate live dai giovani artisti dell’Accademia, inoltre si potrà assistere alle performance live di Mikhail Albano, artista di origine russa ma catanese di adozione, che dipingerà dal vivo. La sua arte, definita “FilmArt”, si basa su una tecnica pittorica su pellicola trasparente in fibra di mais e supporti biodegradabili e compostabili.

Anche le boutique del Village, per l’occasione, proporranno capsule a tema green e speciali iniziative dedicate a Luxury Day. Inoltre, all’interno degli store specializzati in prodotti di bellezza aderenti all’iniziativa, delle esperte di cosmesi offriranno alle ospiti del Village una consulenza gratuita, illustrando loro le ultime novità in fatto di make-up e creme naturali, sostenibili e soprattutto efficaci. Sicilia Outlet Village pensa anche ai più piccoli, che potranno approcciarsi in modo divertente al tema del rispetto per la natura e dell’ecosostenibilità: per loro un laboratorio creativo guidato dalla giornalista Valentina Carmen Chisari, nel quale creeranno le loro opere d’arte con foglie, fiori, sassi e tutto ciò che la natura offre. Per tutta la famiglia i workshop “Microgreens, come coltivare il super-food del futuro”, organizzati da Nabiotech, per scoprire come coltivare in casa il super food del futuro.

In collaborazione con la concessionaria Audi Fata, durante la giornata del Luxury Day gli appassionati di motori potranno ammirare gli ultimi modelli di Audi E-tron, auto elettrica di alta gamma, esposte nella piazza del Village. Per gli appassionati di golf, il Golf Club Palermo Parco Airoldi allestirà un putting green per mettere alla prova le proprie abilità e cimentarsi nel gioco del golf. Sicilia Outlet Village da sempre legato al proprio territorio e alla cultura della regione che lo ospita ricca di tradizioni ed eccellenze e caratterizzata da dicotomie che la rendono un territorio fantastico e unico al mondo, ancora una volta si schiera in prima linea e adotta comportamenti ammirevoli e solidali nei confronti della propria terra e dell’ambiente in generale. Questo anche attraverso attività di educational che coinvolgono i propri visitatori e li sensibilizzano a comportamenti più virtuosi e responsabili.

