Dopo il rischio chiusura riapre a Enna il cinema Grivi

Chiuso per la pandemia, rischiava di non riaprire più il Cinema Grivi di Enna, ma domani lo schermo tornerà a illuminarsi. «Ho pensato che la città non poteva rimanere senza cinema a Natale - dice l’amministratore e direttore del cinema, Cettina Emmi - Sono fiduciosa che il Comune, così come preannunciato dal sindaco Dipietro, possa acquistare servizi per le fasce più deboli e sostenere così l’unico cinema della città».

Per sollecitare la riapertura, un gruppo di cittadini, qualche settimana fa, aveva organizzato una raccolta di firme. Il cinema fu costruito negli anni Quaranta dalle famiglie Grillo e Virlinzi, un edificio in stile liberty che fu inaugurato il 2 giugno del 1951.

