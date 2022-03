Mario Biondi al Garibaldi di Enna il 5 maggio: sarà la prova generale del tour europeo dei teatri

Non più Catania, ma Enna, il giorno prima, per un concerto che sarà una sorta di prova generale. Non più la città del vulcano più alto d'Europa, ma quella più alta d'Italia. Non più la sua Catania, ma il cuore della sua Isola, la Sicilia. Il giro dei teatri di Mario Biondi partirà il 5 maggio da Enna, per un'anteprima, e si sposterà a Catania il 6 maggio, come già previsto, per quello che il cantante dalla voce black vuole continuare a considerare lo start-live del tour. Il concerto di Enna sarà una cartolina d'invito a tutti gli effetti. Mario Biondi l'ha scelta «per allestire e curare la regia e i particolari del suo nuovo prossimo tour europeo», come si legge nel comunicato di Puntoeacapo, che organizza l'evento in collaborazione con il Comune di Enna (servizio eventi Teatro Garibaldi).

Ad accogliere Mario Ranno, il vero nome del cinquantunenne artista catanese, sarà infatti proprio il Teatro Garibaldi, un gioiello di architettura di fine Ottocento, che ospiterà le prove al chiuso del nuovo live show e la prova generale, la data-zero del tour. Appuntamento giovedì 5 maggio alle 21. Biondi si esibirà assieme alla sua band, proponendo i più grandi successi di repertorio e i brani del nuovo album Romantic, in uscita il 18 marzo. I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani 9 marzo sul sito www.puntoeacapo.uno, nei circuiti e punti vendita abituali (Enna: Ventuno Viaggi Piazza Bovio 34 Enna 0935 504479).

All’indomani della data zero, venerdì 6 maggio, sempre alle 21, il tour prenderà il via nella sua città, Catania, al Teatro Metropolitan, per concludersi a Milano, al teatro degli Arcimboldi, il 31 maggio. Il tour teatrale 2022 è prodotto e organizzato da Friends&Partners.

Nell’attesa è già in radio Romantic song, il primo singolo tratto dall’album: il brano, con il testo firmato dallo stesso Biondi, che ne ha composto anche la musica con Massimo Greco e David Florio, è uno degli inediti di questo progetto interamente dedicato all’amore. Qui sotto il video di Romantic Song.

© Riproduzione riservata