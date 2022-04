Mille splendidi fenicotteri rosa, ad Enna arriva la favola moderna di Giuliana e Belinda

Un libro per bambini, un libro che guarda alla speranza. “Mille splendidi fenicotteri rosa”,edizione Lussografica, prima opera di una grafica digitale, Giuliana Di Venti e di una maestra , Belinda Di Marco, sarà presentato lunedì 4 aprile, ore 17:30, ad Enna al Cine teatro Grivi.

Una favola moderna, che racconta di Anna che ama la musica, la danza, la natura, tanti sogni ed un unico desiderio: rivedere i fenicotteri rosa. Una storia delicata scritta da Belinda Di Marco e illustrata dalla grafica Giuliana Di Venti. Una collaborazione nata durante il lockdown quando, costretti a casa, Belinda scrive il suo primo libro, “Dopo la pioggia, il sereno…”, Albatros editore, per fare compagnia ai suoi piccoli alunni che sentono la mancanza della maestra. “Registravo video per far compagnia ai miei piccoli alunni – dice Belinda – Sapevo che i bambini sentivano la mia mancanza, come io sentivo la loro. Così ho cominciato a scrivere”. “Ho ripreso matita pastelli ed acquerelli dopo un periodo dedicato alla mia famiglia – dice Giuliana Di Venti, che nel 2011 si è laureata all’accademia delle Belle Arti di Catania in Graphic design – E’ grazie a mia figlia Gaia che riscopro l’amore per la lettura e la voglia di ridisegnare e colorare assieme a lei. Belinda, che è la maestra di asilo di mia figlia, ha visto i miei dipinti e mi ha chiesto di illustrare un suo testo”. Così è nato “Mille splendidi fenicotteri rosa , un libro da leggere ai più piccoli tutto d’un fiato, con illustrazioni disegnate a mano e colorate con matite e pennarelli che, grazie all’utilizzo del pennello, trasformano il disegno in un vero e proprio dipinto, ricco di velature e sfumature.

All’evento di presentazione, intervengono, oltre le autrici, l’attrice Elisa Di Dio e la referente Polo bibliotecario provinciale della Soprintendenza di Enna , Marcella Gianfranceschi.

