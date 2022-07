Piazza Armerina, tutto pronto per il Between Jazz Festival

Il pianista Danilo Rea, il sassofonista e compositore argentino Javier Girotto & Aires Tango, i giovani talenti jazz provenienti dall’Istituto di Alta Formazione Artistica del Saint Louis di Roma e dai Conservatori siciliani, i Fake Five e il Davide Rizzuto Gipsy Trio sono alcuni degli artisti che si esibiranno a Piazza Armerina durante la I Edizione del Between Jazz Festival, in programma dal 21 al 31 luglio. La rassegna è promossa ed organizzata dal Saint Louis College of Music e dall’Associazione culturale GlobArt, e in collaborazione con Georgia Lo Faro Eventi. La si articolerà in modo dinamico coinvolgendo diverse location della città:Il leit-motiv che ispira Between Jazz Festival è quello di «favorire l’incontro tra differenti correnti artistiche che si fondono in un unico linguaggio in nome della contaminazione e del confronto culturale».

