Enna, al via la settimana federiciana: il premio per l’Europa alla giornalista Lucia Goracci

Sarà la giornalista Rai Lucia Goracci a ricevere quest’anno il premio per l’Europa 2023 assegnato nell’ambito della Settimana federiciana che inizierà oggi a Enna. Per la prima volta il premio viene assegnato a una giornalista segnalata per il suo impegno a favore dei diritti umani. La cerimonia di consegna del premio è prevista per giovedì.

L’evento giunto alla diciassettesima edizione è stato presentato venerdì scorso con una conferenza stampa nel suo luogo per antonomasia vale a dire la torre di Federico. Così da oggi Enna farà un salto all’indietro di circa 800 anni con tutta la città coinvolta nei suoi 8 quartieri, ritornando nel periodo di Stupor Mundi con una serie di appuntamenti, culturali, ludici come il Palio dei quartieri e per terminare domenica prossima con il corteo storico con oltre 300 figuranti di gruppi storici medievali provenienti da tutta la Sicilia. «Questa torre è un luogo simbolo per la Settimana federiciana – ha detto la presidente dell’associazione Casa d’Europa, Cettina Rosso, ideatrice dell’evento spiegando il perché della scelta della torre di Federico per la presentazione – qui è custodita una copia della lettera dell’imperatore Federico II firmata di suo pugno da Enna. E ricordiamo che Andrea Camilleri scrisse che proprio in questa fortezza si riunivano gli scrittori della Scuola poetica siciliana».

«Una manifestazione – ha commentato alla presentazione il sindaco di Enna Maurizio Dipietro – che richiede grande impegno di tante forze della città, ma anche dei quartieri storici, protagonisti del Palio Federico II. I quartieri storici e il centro storico sono sotto la lente di ingrandimento della nostra azione politica. In tempi brevi, l’università Kore trasferirà una facoltà e uno studentato nella parte alta della città, portando qui entro il 2024 qualche centinaio di studenti». «Prendo l’impegno di creare un gruppo interconsiliare federalista all’interno del nostro Consiglio – ha detto il presidente del consiglio comunale Paolo Gargaglione - su stimolo della Casa d’Europa e di tutti gli organizzatori della Settimana federiciana».

