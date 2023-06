Papiro torna con Wonder Woman, i Calanchi del Cannizzola tra gli Erei e l'Etna protagonisti del videoclip

Papiro torna con Wonder Woman e lo fa nella splendida cornice di Centuripe ed in particolare sui Calanchi del Cannizzola, nel territorio comunale compreso tra i Monti Erei e l’Etna. A distanza di poco tempo dall’uscita di Inimaginable, l'artista catanese ha deciso di produrre un nuovo brano e per rendere al meglio il concetto del suo nuovo brano ha scelto "Il deserto della Sicilia".

Wonder Woman

Wonder Woman è una canzone che Papiro, tra ribellione e voglia di indipendenza, ha scritto per sé e per tutte le donne che hanno l’indole da crocerossina nei confronti di uomini che, invece, giocano a fare le vittime. Il brano fa capire come non ci sia alcun uomo da salvare e che tutta la forza e i poteri che le donne hanno occorre concentrarle su cose più utili. Papiro quindi torna a cantare, senza timore, ogni sua piccola e grande verità.

Calanchi del Cannizzola

A celebrare la presenza dell'artista in Sicilia è il sito ufficiale "Calanchi del Cannizzola" che su Facebook scrive: "È uscito 'Wonder Woman', il secondo singolo della cantautrice catanese Papiro. Il videoclip del brano è interamente girato in Sicilia, nel paesaggio suggestivo dei Calanchi del Cannizzola, un luogo straordinario della Sicilia orientale, una scenografia naturale che è stata spesso scelta da famosi registi internazionali per riprese cinematografiche e per la realizzazione di videoclip musicali di grandi nomi della musica. Anna Lisa Maugeri grazie sempre per il tempo che dedichi... Ringraziamo Papiro Official e tutta la troupe del video per aver scelto 'il deserto di sicilia' un territorio a cui dobbiamo tanto...Ringraziamo Salvo Longo per l'immediato supporto".

Papiro, chi è

Papiro, nata a Catania, si iscrive nel 2003 alla scuola media statale G. Nosengo per frequentare la classe a indirizzo musicale, scegliendo come strumento il pianoforte e partecipando al coro. In questi anni partecipa a diversi progetti teatrali e cinematografici e si trasferisce a Parigi nel 2009 dove si dedica agli studi teatrali con indirizzo cinema alla Sorbonne Nouvelle Paris3, specializzandosi in studi di retorica verbale e dell’immagine. Nel 2017, decide di approfondire il lavoro sulla voce ritornando in Italia, a Milano, iscrivendosi all’Accademia del doppiaggio. Tra il 2019 e il 2020 si trasferisce a Roma dove inizia a lavorare come doppiatrice continuando la sua carriera di attrice e musicista.