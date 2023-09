Il teatro comunale di Enna sarà intitolato al compositore Francesco Paolo Neglia

Cambierà nome il teatro Comunale Garibaldi di Enna. A deciderlo la giunta comunale. Nella delibera si legge che “alla luce della significativa testimonianza nel campo musicale ed artistico di Francesco Paolo Neglia, sia da ritenersi opportuno che il teatro comunale sia intitolato a quest’ultimo, attesa la maggiore attinenza al luogo in questione di tale figura rispetto a quella, se pur di indiscutibile rilievo storico, di Giuseppe Garibaldi”.

Neglia, nato ad Enna nel 1874, è stato un compositore, direttore d'orchestra, didatta italiano, che girò per tutta Europa.

In fondo, hanno pensato i cittadini, Giuseppe Garibaldi gode già di riconoscimenti, piazza in primis, e tanto altro, sempre ad Enna. Già qualche anno fa il docente e musicista ennese Corrado Cristaldi e al compianto musicista Antonio Occhipinti, che promossero una mirata petizione popolare per chiedere di omaggiare Francesco Paolo Neglia proprio con l'intitolazione del teatro.