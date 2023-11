Regione, soluzione per l'apertura festiva del museo di Aidone e del sito di Morgantina

Un impiegato sarà in servizio tutte le domeniche, affiancato da personale di ditte di vigilanza non armata: si avvia a soluzione la vicenda della chiusura nei festivi, a settimane alterne, del museo di Aidone e del sito archeologico di Morgantina.

Lo ha deciso l’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana in accordo con il direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina, Liboria Calascibetta, che, alla luce del disagio causato a turisti e visitatori da una carenza di organico nei week-end, ha trovato una soluzione per garantire l’apertura dei siti la domenica.

In particolare il dipendente si occuperà di biglietteria, vigilanza e custodia, affiancato da altro personale di ditte di vigilanza non armata che sarà regolarizzato con un contratto. Gli esterni forniranno anche supporto per accoglienza, informazioni al pubblico e sorveglianza dei luoghi.

«In tempi celeri siamo riusciti a trovare una soluzione concreta per restituire alla regolare fruizione alcuni tra i beni maggiormente richiesti da turisti e visitatori - afferma l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato -. Confermiamo l’impegno del governo regionale a promuovere il nostro patrimonio culturale e a valorizzare al meglio il turismo archeologico in Sicilia».