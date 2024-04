È morto Primo David, l'inventore del treno museo di Villarosa. Fu testimone della strage di Bologna

Ad annunciare il decesso è stata lo stesso Treno museo di Villarosa: «È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa del fondatore del Treno museo. Un padre, un amico, un uomo buono, un vero pioniere nel settore della cultura e della storia ferroviaria: Primo David. Ci uniamo per commemorare la sua grande vita e il suo straordinario contributo alla storia di noi tutti. Vi invitiamo a unirvi a noi domani per rendere omaggio a questa figura straordinaria e celebrare il suo lascito duraturo. Ci vedremo domani presso il Treno museo alle ore 14. I funerali si svolgeranno alle ore 16 a Villarosa presso la chiesa della concezione. La sua memoria vivrà nei cuori di coloro che ha toccato con la sua passione e dedizione. Rendiamo omaggio all’uomo e al ferroviere con le sue stesse parole : 'Il mondo è di chi ha idee'. E tu con le tue idee il mondo lo hai avuto. Che la terra ti sia lieve».

L'ex capostazione decise di utilizzare per il treno museo i vagoni che viaggiavano in composizione ad un treno che veniva usato dai nazisti per deportare gli ebrei da Roma a Trieste, presso la Risiera di San Saba. In pratica aveva deciso di valorizzare il trasporto su rotaia e la comunità di Villarosa con il suo comprensorio, le origini e tutte le altre peculiarità di cui è ricca e creare un luogo della memoria che è stato anche riconosciuta dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Enna che ha effettuato tutta la catalogazione del materiale museale.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto rendere omaggio a Primo David, pubblicando sui social messaggi. «Che grande dispiacere. Io e la mia famiglia abbiamo avuto il piacere di conoscerlo qualche estate fa, proprio durante una visita al treno museo e a Villarosa. Un uomo garbato, appassionato delle sue idee. Mi auguro sinceramente che la sua opera continui. Condoglianze alla famiglia", ha scritto Benedetta Cappuccio . «Mi dispiace davvero tanto. Ha cercato di fare tanto per Villarosa e Villapriolo e lo ricorderemo sempre

Sentite condoglianze alla famiglia», ha aggiunto Samanta Marotta.