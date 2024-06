La storia e la cultura degli zolfatari raccontata dagli studenti di Assoro protagonisti di GdScuola

Un altro capitolo entusiasmante, una chiusura in un piccolo borgo nel cuore della Sicilia con una grande manifestazione. GdScuola conferma anche ad Assoro, provincia di Enna, meno di cinquemila abitanti, di ascoltare ed essere vicino agli studenti delle grandi città ma anche dei piccoli centri. Senza lasciare alcuna voce nel vuoto. Tutti protagonisti, allo stesso modo, la stessa ribalta.

Oggi (3 giugno) il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano e il caposervizio del quotidiano Calogero Morreale, coordinatore dell'iniziativa, hanno partecipato alla manifestazione che ha visto in prima fila i ragazzi dell'istituto comprensivo Pantano.

Un progetto contro la desertificazione, l'isolamento delle piccole realtà, un passato troppo velocemente dimenticato che diventa un tesoro per la memoria e anche un punto di partenza per un itinerario turistico sostenibile. Dalle miniere alle cave, passando per la vita dei minatori fino a raccontare come avveniva l’estrazione dello zolfo, l’obiettivo del progetto di cui studenti, amministratori e associazioni hanno parlato oggi è quello di trasformare la comunità assorina in un vero e proprio centro di promozione della storia e della cultura degli zolfatari, per sviluppare un'offerta innovativa e attraente nel panorama regionale.