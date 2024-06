A Enna abbattuto il muro in cemento a ridosso del Castello di Lombardia

Il muro di cemento, costruito nell’ambito dell’opera di riqualificazione del Castello di Lombardia, ad Enna, è stato abbattuto. La ruspa è entrata in azione nel pomeriggio e ha demolito la costruzione realizzata solo qualche settimana fa. La decisione è stata presa dalla Soprintendenza di Enna, che aveva manifestato il proprio disappunto per la costruzione di quel muro a ridosso del bene monumentale.

Contro l’elevazione del muro si erano schierate numerose associazioni, gli archeologi e i cittadini. E proprio SiciliaAntica di Enna aveva denunciato che tra gli interventi previsti ci sarebbe stata anche la costruzione di una torre, sempre in cemento, per collegare l’esterno con un cortile del Castello, da trasformare in teatro all’aperto. «La creazione di muri che impattano - aveva segnalato Sandro Amata, archeologo e presidente di SiciliaAntica di Enna - con il prospetto del monumento, che è un tutt’uno con il basamento di roccia sul quale sorge, l’immissione di migliaia di metri cubi di calcestruzzo e infine la rifinitura, con tanto di marmo bianco di Custonaci, oltre a rappresentare una pesante intromissione di materiali estranei alla natura dei luoghi, cambierà l’aspetto di tutta l’area, compromettendola per sempre».