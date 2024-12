Il ministero promuove l'Università Kore di Enna: qualità secondo gli standard europei

Con il decreto 1831 pubblicato oggi sul sito del Mur, il ministro Anna Maria Bernini ha conferito l’accreditamento all’università Kore di Enna per il periodo massimo consentito e con il giudizio «soddisfacente» per i requisiti di qualità per oltre la metà dei rigorosi criteri di valutazione messi a punto secondo gli standard europei. L’accreditamento è stato conferito su conforme parere dell’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvurs) che per legge verifica ogni cinque anni le condizioni di funzionamento di tutti gli atenei italiani.

Lusinghiero il giudizio assegnato alla Kore in particolare sull’adeguatezza delle attrezzature e delle tecnologie, con valutazioni positive per l’architettura del sistema di governo, per il ruolo partecipativo attribuito agli studenti, per tutti gli aspetti relativi alle strutture e infrastrutture didattiche e scientifiche, per la gestione delle informazioni e della conoscenza, per la gestione del sistema di assicurazione della qualità e il funzionamento dei relativi organi.