"Agenda Urbana", in arrivo finanziamenti per 16 milioni per Enna

La strategia di Agenda Urbana Enna - Caltanissetta, si prepara a partire ai primi di luglio. Ieri una conferenza a cui hanno partecipato i sindaci di Enna e Caltanissetta, Dipietro e Ruvolo, oltre ai tecnici dei due Comuni, è entrata nel dettaglio delle opere che si realizzeranno. La dotazione finanziaria è di 16.624.713 per Enna e di 21.976.651 euro per Caltanissetta.

Ad Enna con 669.143,42 euro si digitalizzeranno i processi amministrativi per potenziare l'offerta di servizi ai cittadini ed arrivare ad una interoperabilità delle banche dati pubbliche per realizzare un sistema, integrato ed omogeneo, per l'area vasta di Caltanissetta ed Enna.

Per la competitività delle piccole e medie imprese, si investiranno 1,2 milioni di euro. Serviranno a sostenere l'apertura di attività innovative di qualità in campo agro - alimentare e dei prodotti artigianali tradizionali, istituendo un centro commerciale naturale nel centro storico, per incentivare il turismo esperenziale. «Le incentivazioni economiche alle imprese - dice il sindaco di Enna Maurizio Dipietro - è la misura di cui si sente maggiormente l'esigenza. Lo sviluppo del centro storico - continua - contiene in se molti valori che vanno dalla ripopolazione all'allocazione 25 piccole nuove imprese che potranno produrre posti di lavoro».

L'articolo nell'edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE