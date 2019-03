I piani di recupero dei centri storici, progetti per 8 milioni a Enna

Poco più di otto milioni di finanziamento per risanare i centri storici dalla Regione in favore di otto Comuni della provincia. L'assessorato regionale alle Infrastrutture, infatti, ha deliberato quasi siano i progetti ammessi a finanziamento assicurando, in questo modo, l'arrivo dei fondi in favore dei Comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Regalbuto, Troina, Valguarnera e Villarosa.

Le somme maggiori, un milione e 250 mila euro, sono stati riconosciuti a Regalbuto per la manutenzione straordinaria della chiesa Santa Maria del Carmine, ed a Troina per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, a cominciare dalla strada di collegamento tra via Fisicaro ed il parcheggio a valle di via Rizza. Il tutto per mitigare il rischio idrogeologico del versante.

Poco meno, invece, la somma riconosciuta al Comune di Agira: un milione e 194 mila euro per il progetto per la riqualificazione urbana ed ambientale, con arredo, del quartiere Santa Maria, della via Diodorea e di piazza Roma. Anche per Aidone il finanziamento supererà il milione di euro per effettuare la riqualificazione urbana e sociale del quartiere San Lorenzo di via Roma.

