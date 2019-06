Nasce in Sicilia l'associazione della frutta in guscio: l'accordo sottoscritto a Enna

Nasce in Sicilia l’Associazione Regionale della filiera frutta in guscio. L’atto costitutivo è stato sottoscritto a Enna, nel febbraio scorso era stato creato il coordinamento regionale.

«E' un altro passo avanti sulla strada di un rilancio che il settore sta compiendo in questi ultimi anni per riconquistare il peso e il ruolo che gli spetta nel panorama agricolo della nostra Isola - ha commentato il neo eletto presidente, Ignazio Vassallo - e che fa seguito ai recenti incontri con i massimi Dirigenti dell’Assessorato Regionale Agricoltura, con cui si stanno finalmente avviando concreti interventi».

Attuazione del piano regionale di settore, osservatorio delle dinamiche dei prezzi e delle superfici coltivate, costituzione di uno specifico gruppo di lavoro all’Assessorato, avvio di attività promozionali della frutta in guscio siciliana sono i punti cardine delle proposte che l’Associazione intende realizzare nel breve e medio periodo. Il primo atto dell’Associazione sarà nei prossimi giorni l’adesione alla proposta di Distretto del Cibo, in fase di costituzione per iniziativa dei Distretti riconosciuti, dei Gal e del Flag siciliani. Eletto il direttivo dell’Associazione che risulta così composto: Vassallo Ignazio, Bellia Corrado, Bongiovanni Salvatore, Bongiovì Calogero, Brugaletta Massimiliano, Centonze Salvatore, Cimbali Enrico, Di Franco Ignazio Marcello, Ferreri Cateno, Frenda Calogero, Genovese Felice, Scacco Antonio, Selvaggio Rocco.

