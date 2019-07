Sbloccato il Piano periferie di Enna, recuperati 4,6 milioni

Sbloccato il Piano periferie ed Enna recupera 4,6 milioni di euro, somme che il governo Renzi aveva destinato a interventi di riqualificazione delle periferie e che, nel 2018, erano state bloccate dal decreto "Mille proroghe". Dopo quel decreto partì una battaglia serrata che ha visto il sindaco di Enna in prima linea assieme a molti altri sindaci italiani.

"Il ruolo dell'Anci in questa battaglia è stato fondamentale per ripristinare interventi di grande importanza per le aree più in difficoltà delle nostre città - spiega il sindaco di Enna Maurizio Dipietro - anche se purtroppo non sarà possibile utilizzare le ulteriori somme derivanti dai ribassi d'asta".

Adesso si aspettano solo le gare.

L'articolo completo nell'edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia di oggi.

