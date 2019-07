Oasi di Troina, salto di qualità con la nuova Tac di ultima generazione

Una nuova Tac di ultima generazione, all’Irccs Oasi Maria SS. di Troina. Si tratta di una tomografia spirale a 64 strati. Uno strumento diagnostico di elevato livello tecnologico che mette insieme una maggiore definizione dei particolari anatomici e una netta riduzione dell’esposizione alle radiazioni perché si riducono di molto i tempi di acquisizioni delle immagini.

"La nuova Tac in uso nell’Istituto – spiega Nabor Potenza, direttore dell’Unità operativa complessa di diagnostica per immagini dell’Oasi - è certamente un salto di qualità nel campo della diagnosi radiologica per il territorio provinciale".

