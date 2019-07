Enna, ripartono i concorsi: fatti i bandi per 5 assunzioni

Sono 9 le posizioni per le quali il Comune di Enna apre ai concorsi e va alla ricerca di informatici, contabili, amministrativi e anche di un agronomo. Per 7 posizioni i concorsi pubblici, tutti per titoli ed esami e che daranno accesso all'agognato posto fisso con la stipula di un contratto a tempo indeterminato, saranno pubblicati a fine luglio e scadranno a fine agosto.

Mentre per coprire 2 posti di responsabile direttivo amministrativo è già stata pubblicata, all'albo pretorio del Comune, la graduatoria e adesso si aspetta solo che vengano formalizzate le assunzioni.

Nello specifico dei concorsi banditi, un paio di giorni fa, la ricerca del Comune di Enna è per due posti di “responsabile direttivo informatico” a tempo pieno e indeterminato.

