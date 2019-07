Saltano i giunti di un viadotto a Valguarnera, chiusa la provinciale «4»

Nuovamente chiusa, dalla serata di sabato scorso, la strada provinciale 4, subito dopo la galleria di Grottacolda, dove sono saltati dei giunti su un viadotto. Ancora una volta disagi per gli automobilisti che dovranno percorrere in alternativa la Sp 88 che per 11 anni è stata l'unica di possibilità viaria a causa dei lavori in galleria.

Oggi è previsto il sopralluogo per preparare l'intervento di riparazione. «Abbiamo chiuso la strada - spiega l'ingegnere Paolo Puleo che è a capo dell'Ufficio tecnico provinciale - perché sono saltati un paio di giunti e questo aveva fatto venire meno le condizioni di sicurezza. Speriamo - aggiunge - di poterla riaprire presto».

Sulla strada la necessità di intervenire era pressante da tempo e infatti la ex Provincia ha appaltato, consegnandoli la scorsa primavera, i lavori per migliorarne le condizioni di sicurezza nei tratti che insistono nei territori dei Comuni di Enna, Valguarnera e Assoro.

