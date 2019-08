Asili nido nell'Ennese, finanziati cinque progetti

Sono Enna, Piazza Armerina, Troina, Agira e Calascibetta i Comuni ennesi che potranno migliorare i servizi per la prima infanzia grazie ai fondi previsti dalla graduatoria, provvisoria, dell'assessorato regionale della Famiglia.

I progetti, relativi ad asili nido, hanno una media di finanziamento che supera i 400 mila euro. Enna ha presentato un progetto da 600 mila euro e Piazza Armerina da 500 mila. «Abbiamo partecipato al bando - spiega l'assessore ennese Paolo Gargaglione - presentando un progetto da 600 mila euro per ristrutturazione, ampliamento ed efficientemento energetico del Biricoccolo».

Si tratta di uno dei due nidi comunali, si trova a Enna bassa, per frequentarlo lo scorso anno vennero presentate 90 domande, ma gli inserimenti furono 70. «Il progetto - continua Gargaglione - mira soprattutto a creare almeno una nuova sezione che come media significa potere inserire una quindicina di bambini in più».

