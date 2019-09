Infrastrutture, assegnati a Troina 409mila euro per 13 interventi

Assegnati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, tramite il dirigente generale e commissario delegato per gli interventi urgenti Calogero Foti 409mila euro al Comune di Troina. Con la somma verranno realizzati 13 interventi di ripristino e di ricostruzione nel territorio comunale. Il sindaco Fabio Venezia è stato designato come soggetto attuatore di tutte le attività.

A renderlo noto sono stati il primo cittadino ed il vice sindaco ed assessore alla Protezione Civile Alfio Giachino: “Insieme alla realizzazione di nuove opere – spiegano -, è assolutamente necessario salvaguardare l'esistente, ed è proprio con questa finalità che abbiamo individuato tutta una serie di interventi all'interno del nostro Comune, che oggi siamo riusciti a far finanziare. Questo risultato è il frutto di un enorme lavoro di squadra e, nello specifico, riteniamo doveroso ringraziare il nostro responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile, Alessandro Nasca, per la grande e qualificata mole di lavoro svolto".

Questi gli interventi finanziati dalla Regione che saranno realizzati:

- ricostruzione di un tratto di muro in piazza Antonio Gramsci (50 mila euro);

- ricostruzione di un tratto di muro in corso Kennedy (45 mila euro);

- ricostruzione di un tratto di muro in via Discesa dei Cappuccini (30 mila euro);

- ricostruzione di un tratto di muro in via Papa Urbano (35 mila euro);

- ricostruzione di un muro a valle di via Pintaura (40 mila euro);

- ripristino della strada comunale di contrada Camatrone (30 mila euro);

- ripristino della strada comunale di contrada Lupo (50 mila euro);

- ripristino della strada comunale di contrada Pietralunga (45 mila euro);

- ripristino della strada comunale di contrada Feudo Grande (30 mila euro);

- ripristino della strada comunale di contrada Manche (25 mila euro);

- ripristino della strada comunale di contrada Sotto Badia (40 mila euro);

- ripristino della strada comunale di contrada Carchiola (30 mila euro);

- ripristino della strada comunale di contrada Lavanche (40 mila euro).

"A breve - precisa il sindaco - partiremo con la realizzazione di questi interventi che renderanno più sicuro e fruibile il nostro territorio, ma stiamo già lavorando per realizzarne altri, fiduciosi di centrare anche quest’altro obiettivo".

