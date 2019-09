Troina, interventi per le strade: dalla Regione 490 mila euro

Con 490 mila euro in arrivo dalla Protezione civile regionale si realizzeranno, nel territorio comunale di Troina, 13 interventi di ripristino e di ricostruzione. Si tratta di interventi che renderanno più sicuro il territorio e che riguardano diversi muri, nel centro abitato, e altri che serviranno a migliorare la viabilità rurale, in particolare si interverrà su ben 8 strade comunali di altrettante contrade.

«Insieme alla realizzazione di nuove opere - spiegano il sindaco Fabio Venezia, che il Dipartimento regionale di Protezione civile ha designato quale soggetto attuatore di tutte le attività collegate agli interventi, e il vicesindaco Alfio Giachino che inoltre ricopre la delega alla Protezione civile - è assolutamente necessario salvaguardare l'esistente, ed è proprio con questa finalità che abbiamo individuato tutta una serie di interventi all'interno del nostro Comune, che oggi siamo riusciti a far finanziare».

Grazie al quasi mezzo milione di euro di fondi regionali si ricostruiranno a Troina, con 50 mila euro, un tratto di muro in piazza Antonio Gramsci, che è stata recentemente riqualificata e l'intervento sul muro completerà la ristrutturazione dell'area. E poi tratti di muri in corso Kennedy, per 45 mila euro, in via Discesa dei Cappuccini, per 30 mila euro, in via Papa Urbano, per 35 mila euro, e a valle di via Pintaura, per 40 mila euro.

L'articolo nell'edizione di Enna del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE