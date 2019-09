Regalbuto, oltre un milione per il piano di gestione dei rifiuti

Approvato il piano per la gestione dei rifiuti del comune di Regalbuto. Lo ha deliberato l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Bivona. A redigere il documento la «Saes», la società che si occupa del servizio dal 2006, quando è stato avviato definitivamente l'Ambito di raccolta ottimale Regalbuto - Centuripe, secondo il piano di intervento approvato dal Dipartimento Acqua e Rifiuti.

Il costo complessivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti del comune di Regalbuto per l'anno 2019 ammonta ad un milione 136 mila 544 euro circa.

Dal piano emerge per il 2018 un trend positivo nella raccolta differenziata (pari a 2325 tonnellate) che, negli ultimi mesi dell'anno, ha raggiunto percentuali superiori al 60-65%. Ed è proprio in riferimento a questo dato che per l'anno 2019 è stata ipotizzata una produzione annua complessiva di rifiuti pari a 2300 tonnellate.

