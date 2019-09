Svincolo di Enna, pronto il progetto di sistemare il viadotto "Euno"

Conclusa la progettazione dell'intervento di messa in sicurezza del viadotto «Euno» che collega l'innesto dello svincolo di Enna all'autostrada A19, Palermo - Catania. A dare la notizia, che il territorio aspetta da tempo, è il senatore Fabrizio Trentacoste che diversi mesi fa aveva segnalato le criticità del viadotto ai dirigenti dell'Anas.

«Il progetto di risanamento strutturale dell'intero svincolo di Enna, compreso il viadotto “Euno”, è stato ultimato ed è attualmente in corso, in collaborazione con la Direzione Ingegneria e Verifica, l'esame dell'elaborato progettuale, fase propedeutica alla validazione»: ha precisato l'Anas rispondendo al senatore del Movimento 5 Stelle.

In molte parti del viadotto il deterioramento è ben visibile ad occhio nudo, e in particola è visibile la caduta dello strato copriferro con la fuoriuscita delle armature dalla loro sede. Inoltre i reggimensole sono ammalorati, con parte del copriferro mancante. E per i piloni dello svincolo le condizioni non sono migliori. Già da tempo si sa che è necessario un lavoro di ripristino generale delle travi, delle mensole e dei giunti tecnici.

