Asp di Enna, assunti due nuovi anestesisti rianimatori

All'Asp di Enna arrivano due nuovi medici anestesisti rianimatori. Nella giornata di oggi, 17 settembre, Mariangela Serena Profeta e Giuseppina Vitale hanno firmato il contratto a tempo indeterminato alla presenza del direttore generale Francesco Iudica.

Ciò è avvenuto a seguito del concorso per dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione per le Aziende Sanitarie del bacino Sicilia Orientale gestita dall'Azienda Cannizzaro, capofila per il bacino.

Le due dottoresse sono in servizio attualmente presso l'Ospedale Umberto I di Enna e presso il Carlo Basilotta di Nicosia.

© Riproduzione riservata