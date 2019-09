Il gruppo del Sicilia Outlet Village cede quota di maggioranza, affare da 500 milioni

Una operazione da 500 milioni di euro. Cbre, leader nella consulenza immobiliare, ha assistito Stilo Immobiliare Finanziaria Spa nell'individuazione di Orion European Real Estate Fund V come partner per la cessione di una quota di maggioranza di un Luxury Outlet Village Portfolio, che comprende il Torino Outlet Village, il Sicilia Outlet Village e il futuro Roma Outlet Village.

Si tratta di una joint venture unica per il fondo Orion European Real Estate Fund V, che si caratterizza per il connubio tra outlet del lusso esistenti altamente performanti con i futuri ampliamenti già pianificati e lo sviluppo del nuovo outlet a Roma. Il portafoglio ha un valore complessivo di circa 500 milioni di euro, per un totale di 65 mila metri quadri già affittati e ulteriori 50 mila che saranno oggetto di sviluppo nei prossimi due anni.

L'asset class Retail, oggi, suscita grande dibattito tra gli investitori", dice Silvia Gandellini, Head of Investment Properties Retail di Cbre Italy, "perché siamo in mezzo a un cambio strutturale del settore e l'incertezza decisionale preclude spesso grandi opportunità. Le scelte imprenditoriali dei fondi sono necessarie per dare una svolta decisiva al Retail e Orion ha dimostrato di credere a quest'asset class legandosi, attraverso questa complessa operazione, al Gruppo Stilo, uno dei migliori player del mercato italiano".

Sicilia Outlet Village, aperto nel 2010, e Torino Outlet Village, aperto nel 2017, ospitano rispettivamente 140 e 80 negozi, con un'elevata presenza di brand. Per Roma Outlet Village, invece, l'apertura è prevista nel 2021. A completamento del portafoglio, la partnership è stata estesa alla porzione del Centro Commerciale OrioCenter che include l'ultimo ampliamento, col nuovo Multiplex Uci Cinemas e la nuova food court, e quello che verra' sviluppato a breve. OrioCenter è uno dei centri commerciali più performanti in Italia, grazie al suo storico track record, le notevoli dimensioni (100 mila metri quadri) e performance (quasi 12 milioni di visitatori annui). (AGI)

