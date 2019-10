Unesco, Enna premiata a Foligno

Riconoscimento per l'«esemplare e innovativo connubio di comuni intenti tra il settore privato e il settore pubblico per la valorizzazione di un antico centro urbano dal punto di vista sociale, ambientale e paesaggistico». Con questa motivazione, la presidente della Federazione italiana delle associazioni e club per l'Unesco, Teresa Gualtieri, ha consegnato la menzione speciale al comitato del quartiere San Tommaso di Enna nell'ambito della cerimonia di premiazione del X Concorso Europeo La Fabbrica del Paesaggio che si è tenuto a Foligno.

Non è il primo anno che Enna si piazza sul podio del concorso europeo indetto dall'Unesco, Ficlu, federazione club e centri Unesco, di cui fa parte il club di Enna dal 2003. Ma è la prima volta che l'Unesco assegna il riconoscimento ad un comitato di quartiere.

L'articolo nell'edizione di Enna del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE