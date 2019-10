Attivati sei posti letto di riabilitazione all'ospedale Umberto I di Enna

Sono operativi i primi sei posti letto per degenti presso il reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Ospedale Umberto I di Enna. Sono dodici in tutto quelli previsti nelle Rete Ospedaliera. Il primo paziente ricoverato nel reparto è stato un cittadino irlandese che ha bisogno di riabilitazione dopo l’intervento in Ortopedia.

“Con l’attivazione dei posti letto, già occupati, si attua in modo tangibile l'integrazione nell'assistenza ospedaliera tra reparti ospedalieri e tra ospedale e territorio”, ha sottolineato il Direttore Generale, Francesco Iudica.

“La modalità operativa è la presa in carico totale del paziente - spiega -, nel momento acuto della degenza e nella fase riabilitativa. Il personale infermieristico, in dotazione ai due reparti, supporterà l'interdisciplinarità delle prestazioni, dalla fase dell'intervento operatorio a quella riabilitativa.”

“Il reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione è situato al 5° piano dove è allocata l'Ortopedia”, ha evidenziato il Direttore Sanitario, dottor Emanuele Cassarà.

"Il percorso del paziente, dopo l’intervento in Ortopedia, può ora continuare in modo integrato presso la Medicina Fisica, reparto che si avvale di palestre e adeguate attrezzature specialistiche per la riabilitazione".

