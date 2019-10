Strade di Troina, appaltati lavori per tre milioni

Appaltati i tanto attesi lavori per sistemare 54 chilometri mettendo in sicurezza la direttrice stradale che da Troina arriva allo svincolo di Agira dell'autostrada «A19», passando per Gagliano Castelferrato. Soddisfazione dei sindaci di Troina e di Gagliano che raccolgono un risultato che è frutto di continue richieste per un intervento che finalmente offrirà una via di comunicazione moderna ed efficiente ai due Comuni e all'intera zona nord del territorio provinciale ennese.

«I lavori - ricorda Fabio Venezia, sindaco di Troina - sono stati finanziati dalla Regione al Libero consorzio di Enna su specifica richiesta delle amministrazioni comunali di Troina e di Gagliano. Adesso metteremo il massimo impegno - rilancia Venezia - per sollecitare l'iter progettuale relativo al completamento del viadotto tra Gagliano e Agira per il quale la Regione ha già stanziato 1 milione di euro. I due interventi una volta ultimati consentiranno di raggiungere da Troina l'autostrada in 30 minuti e soprattutto in condizioni di sicurezza. Da parte nostra continueremo a seguire con il massimo impegno l'iter dei lavori».

L'avvio dei lavori, considerati i tempi di consegna e l'avvicinarsi dei mesi invernali, si può ipotizzare possa concretizzarsi non prima del mese di marzo 2020.

