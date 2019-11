Nicosia: 3 milioni per viabilità, scuole e agricoltura

Viabilità urbana, agricoltura e patrimonio scolastico sono le tre aree in cui verrà speso - almeno questa è la proposta della giunta municipale - l'avanzo di amministrazione al comune di Nicosia. Si tratta della consistente cifra di quasi tre milioni di euro che può essere utilizzata per investimenti.

La notizia è arrivata nel corso del consiglio comunale del 30 ottobre, che aveva tra i punti all'ordine del giorno proprio la discussione sugli investimenti da effettuare con l'avanzo di amministrazione.

Il sindaco, Luigi Bonelli assieme a tutta l'amministrazione, ha individuato una serie di opere da realizzare, ed effettivamente, nei settori individuati, le cose da fare non mancano. Intanto l'amministrazione vorrebbe completare la manutenzione della viabilità urbana, ma anche realizzare una serie di investimenti nel settore agricolo realizzando una serie di opere che possano sostenere gli operatori del comparto che è fra i sterri trainanti dell'economia locale e che soffre soprattutto di problemi legati ad una viabilità carente s non addirittura precaria.

Altro settore individuato per gli investimenti garantiti dall'avanzo di amministrazione quello del patrimonio scolastico con lavori che non possono più essere rinviati e che riguardano sia l'edilizia che le attrezzature scolastiche ormai da sostituire perché non sono state rinnovate.

