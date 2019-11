Infrastrutture, i soldi per la strada Agira-Gagliano svaniti nel nulla

Svaniscono, almeno per il momento, le speranze per la variante del ponte della strada provinciale 22, Agira - Gagliano Castelferrato, il finanziamento è stato stornato, a livello regionale, per una riprogrammazione che non piace all'Associazione nazionale costruttori edili della provincia di Enna.

"Questa provincia - dice Sabrina Burgarello presidente di Ance Enna - è stata depennata ancora una volta. Da anni siamo costretti a percorrere strade vergognose, una delle più disastrate è la Agira-Gagliano che viene defraudata dal finanziamento per chiudere l'annosa vicenda del ponte in variante".

L'amarezza del territorio che Ance fa propria è la diretta conseguenza della delibera della Giunta regionale numero 402 che nel riprogrammare gli interventi del cosiddetto "Patto per la Sicilia" ha cancellato il finanziamento per la variante della strada provinciale 22 Agira-Gagliano.

