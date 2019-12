Enna, addio al precariato: assunti i 92 lavoratori Asu

In 12 mesi il comune di Enna ha azzerato il precariato e ha regalato a 92 precari Asu (Attività socialmente utili), il dono più atteso, la firma del contratto a tempo indeterminato che è arrivato praticamente sotto l'albero. La sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato, ieri mattina a sala Cerere, ha consentito a questi precari storici di entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro.

«Una bella realtà per tutti voi e per noi come amministrazione perché abbiamo potuto sanare - ha detto ieri il sindaco di Enna Maurizio Dipietro - una ferita pluriventennale. Un passo all'interno di un percorso che è stato faticoso e accidentato negli anni in cui siete stati condannati al precariato. Spero sia un percorso nuovo che permetterà a tutti di mettere a frutto le capacità di ciascuno. Inizieremo adesso un dialogo per capire come ciascuno può meglio mettere a frutto le proprie capacità lavorative in una nuova organizzazione della macchina amministrativa, un riassetto».

Le 92 stabilizzazioni degli Asu erano state decise dalla giunta a fine agosto e rese possibili grazie all'assestamento di Bilancio votato, qualche giorno dopo, dal consiglio comunale. Ogni anno il comune di Enna avrà per tutti e 92 gli stabilizzati un impegno economico di 1.191.000 euro dei quali per i primi cinque anno pagherà meno della metà perché riceverà dalla Regione, come contributo, 654 mila euro.

