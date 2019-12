Saldi invernali 2020, al via gli affari al Sicilia Outlet Village di Enna

Tutto pronto a dare il via ai saldi al Sicilia Outlet Village. A partire dal 2 gennaio il polo dello shopping di lusso si prepara ad accogliere un’ondata di visitatori pronti ad affollare i boulevard del Village e gli store, a caccia dei migliori affari.

All’interno delle boutique dei fashion brand internazionali più esclusivi ma anche e dei marchi di prêt-à-porter più cool, le firme di sportwear, ma anche beauty, lifestyle, home decore e molto alto, sarà possibile approfittare di ribassi saldi fino al 70% sul prezzo outlet delle collezioni Autunno/Inverno.

Grazie al brand mix offerto, Sicilia Outlet Village riesce ad accontentare tutti i gusti: da quelli dei fashion addicted più attenti alle tendenze dettate da magazine e influencer internazionali, ai gusti più classici che guardano a capi evergreen adatti a diverse occasioni.

Anche gli amanti degli sport potranno sbizzarrirsi negli acquisti all’interno degli store delle firme più ambite: Nike, Puma, Adidas, etc. Ma il Sicilia Outlet Village è un luogo dove poter trascorre dei momenti piacevoli con la propria famiglia e i propri amici, grazie anche all’accurata selezione di punti ristoro dove potersi rilassare, e rifocillare, tra le varie sessioni di shopping.

Tanti anche gli appuntamenti musicali, letterari, sportivi, ludico-creativi, gastronomici offerti dal Village alla propria clientela, dedicati a tutta la famiglia e sempre gratuiti.

Per agevolare lo shopping della clientela proveniente da tutta l’isola, ma anche dalla Calabria e per gli affezionatissimi ospiti maltesi e tutti i turisti in generale, Sicilia Outlet Village osserverà orari straordinari: il 2-3 e 6 gennaio il Village rimarrà aperto dalle ore 10:00 alle ore 21:00. E’ stato inoltre predisposto un servizio di navette extra da Messina e Palermo per sabato 4 Gennaio.

