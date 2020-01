L'Asp di Enna seleziona primari e medici, posti per 78 dirigenti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per coprire 78 posti dirigente medico. L'Asp di Enna assume anestesisti, ginecologi, patologi, ortopedici e altri. Domande entro il 31 gennaio.

A novembre scorso erano state invece 18 le figure apicali di Unità operative e dipartimenti che l'Asp di Enna ha messo a bando, per attribuire l'incarico di direzione di 13 Unità operative complesse nei quattro ospedali sul territorio ennese e 4 direzioni in area territoriale.

All'Umberto I di Enna 10 posti, per attribuite le direzioni per Anestesia e rianimazione (terapia intensiva), per Ginecologia ed ostetricia, per Medicina trasfusionale, per Neonatologia/Utin, per Oncologia, per Oculistica, per Ortopedia e traumatologia, per Patologia clinica, per Radiodiagnostica e per Urologia. All'ospedale Chiello di Piazza Armerina l'unico primariato quello della struttura complessa di Medicina generale.

L'articolo nell'edizione di Enna del Giornale di Sicilia

