Assoro, disco verde al piano triennale

La giunta municipale, guidata da Antonio Licciardo, ha adottato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2020/2021. Gli elaborati sono stati predisposti dal III settore «Gestione del Territorio» e ora dovrà approdare in consiglio comunale per l'approvazione definitiva. L'importo totale dei lavori ammonta a 12 milioni 600 mila euro circa.

Si tratta di diciassette progetti divisi in sette settori: stradali; beni culturali; sociali e scolastiche; protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente; smaltimento dei rifiuti; altre infrastrutture sociali; sport- spettacolo e tempo libero.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE