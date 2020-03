Centuripe, tariffe agevolate per le società sportive

Incentivare e promuovere la pratica sportiva attraverso opportune agevolazioni alle società sportive. Sono questi i propositi che hanno animato l'amministrazione comunale di Centuripe, guidata da Elio Galvagno, nella determinazione di tariffe scontate per l'uso delle palestre comunali.

L'atto, deliberato dalla giunta, ha, dunque, recepito ed approvato la proposta avanzata dal responsabile dell'apposita area comunale ed ha ottenuto i necessari pareri favorevoli da parte del responsabile di settore. Attualmente la tariffa per l'uso delle palestre e delle strutture destinate all'attività sportiva è fissata a 5,16 euro l'ora. Ciò in base al regolamento per la concessione dei locali scolastici, elaborato dall'istituto «Enrico Fermi», dove si trova la palestra, ed approvato dalla giunta municipale il 15 ottobre dello scorso anno.

Questo documento ha, poi, portato alla sottoscrizione di una convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra le due Istituzioni nella gestione degli immobili destinati ad attività sportiva. In seguito, le associazioni che in questo periodo utilizzano le palestre hanno richiesto all'amministrazione comunale una riduzione delle tariffe, «poiché - si legge nel documento -, trattandosi di attività continuativa, diventa molto oneroso poter utilizzare la struttura scolastica».

