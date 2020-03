Centuripe senza pediatra, sono 660 i pazienti

Nessun pediatra a Centuripe per prendersi cura dei pazienti più piccoli. Si tratta di un'ampia fetta di popolazione su quella generale del piccolo comune, sono infatti, sulla base dei dati Istat, 660 gli abitanti in età pediatrica, ossia che hanno fra 0 e 14 anni d'età, che dopo il trasferimento dell'ultimo pediatra sono rimasti senza assistenza sanitaria di base.

Tante le proteste e il caso arriva all'Ars con la deputata Cinquestelle Elena Pagana che si fa portavoce della richiesta di garanzie sanitarie della popolazione centuripina.

«La cittadina di Centuripe non rimanga senza pediatria - questo l'appello della deputata regionale che aggiunge - da qualche settimana infatti l'unico medico pediatra in servizio nel comune dell'ennese è stato trasferito in altra sede lasciando di fatto la comunità priva di tale servizio, se non per qualche ora a settimana. La politica - questo l'appello - faccia la sua parte».

