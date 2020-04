Rifiuti, si accelera per trattare l'umido a Cozzo Vuturo

Da un incontro in videoconferenza, tenutosi nei giorni scorsi fra assessorato regionale Territorio e ambiente e la Srr, emerge la volontà di trattare l'umido nell'impianto Tmb di Cozzo Vuturo. L'impianto di Tmb era stato consegnato il 3 giugno 2019 e a gestirlo è la società Ambiente e Tecnologia srl, amministrata dall'avvocato gelese Giuseppe Panebianco.

Già all'inizio della scorsa estate si era saputo che il Tmb, almeno in una prima fase e in attesa che si potesse lavorare anche l'umido, avrebbe trattato solo il residuo secco indifferenziato che continua a diminuire visto che ormai quasi tutti i Comuni hanno buoni indici di raccolta differenziata con punte che superano anche il 70%. Questo residuo secco indifferenziato in pratica viene trattato e ancora dimezzato e quindi trasferito in discarica.

Nel confronto in videoconferenza dei giorni scorsi è stata affrontata la questione di una variante per dedicare una linea dell'attività del Tmb per il trattamento dell'umido. La discussione rimane ancora in una fase preliminare perché ancora va presentato il progetto, che poi dovrà essere approvato dalla Regione, che monitora sulla gestione dei rifiuti, ma intanto si pone la questione su che cosa ne sarà dell'impianto di compostaggio di Dittaino.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

