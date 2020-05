Enna, inizia la distribuzione dei buoni spesa: pubblicato il bando

Dopo la prima fase di sostegno con la distribuzione dei pacchi spesa, per il Comune di Enna inizia adesso la seconda fase con la distribuzione dei buoni spesa. Questo adempimento di ulteriore sostegno alle persone in diffcoltà grazie ai poco meno di 190 mila euro assegnati dal Governo nazionale.

Ai cittadini che ne usufruiranno saranno assegnate somme in base a determinati criteri che si troveranno in apposito bando pubblicato da stamattina sul sito del Comune, che saranno caricate in una Card che di fatto è la tessera sanitaria.

Inoltre, sempre da oggi, sarà consultabile il bando con cui eventualmente attività alimentari, frutta e verdura e farmacie, potranno «convenzionarsi» con questo servizio e quindi dove la gente potrà spendere questi soldi. L'emergenza sociale a Enna si è fatta pesante. Basti pensare che i pacchi spesa sono stati distribuiti a circa 800 nuclei famigliari.

Sempre riguardo i servizi del Comune verso la popolazione, si è conclusa venerdì scorso la distribuzione ai cittadini di circa 35 mila mascherine.

