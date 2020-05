Fase 2, il Sicilia Outlet Village è pronto a riaprire: riparte lo shopping in sicurezza

Il Sicilia Outlet Village riapre le porte dopo l'emergenza coronavirus. Fondato nel 2010 da Arcus Real Estate, è il primo e unico Outlet Village del lusso dell’isola siciliana. Situato in provincia di Enna, nel cuore della regione, lungo l’autostrada A19 che unisce le città di Catania e Palermo, l’Outlet Village ospita le boutique dei marchi più esclusivi in un contesto di impareggiabile bellezza naturale, storica e culturale che solo il territorio siciliano può offrire.

"Nelle settimane di chiusura al pubblico, a Sicilia Outlet Village si è lavorato incessantemente dietro le quinte - si legge in una nota - per preparare la riapertura del Village e garantire ai clienti la possibilità di godere di un’esperienza di visita piacevole e di uno shopping in assoluta sicurezza all’interno dei suoi oltre 30.000 mq di spazio".

Sono molte le misure di sicurezza e le iniziative adottate dalla Direzione del Village per tutelare la salute dei clienti e dei propri dipendenti: speciale segnaletica per rispettare il distanziamento tra le persone, nuove aree ristoro dedicate e distanziamento tra i tavoli dei punti ristoro. Ma non solo: l'accesso al Village è consentito solo con utilizzo della mascherina e c'è la possibilità di ritirare gratuitamente quella made in Italy in tessuto riutilizzabile fino a 10 volte per adulti e bambini e i guanti monouso per i clienti che ne fossero sprovvisti. Previste anche colonnine per igienizzare le mani dislocate all’interno del Village.

Inoltre, sono stati eseguiti in pre-apertura, e continueranno ad essere eseguiti con regolare cadenza, interventi di sanificazione e pulizia di tutti gli spazi all’aperto e negli spazi comuni; infine, un servizio aggiuntivo di vigilanza è stato predisposto per la continua verifica delle suddette disposizioni e per evitare eventuali assembramenti.

"Per limitare situazioni di assembramento nei negozi, speciali segnaletiche sono state poste al di fuori delle boutique, e per la sicurezza degli acquisti, in base al Decreto regionale, sarà necessario indossare guanti e mascherina per provare i capi - si legge ancora nella nota -. Nell’ottica di rendere più fluida e sicura la permanenza all’interno del Sicilia Outlet Village, verrà presto lanciato un servizio di 'PRIORITY ENTRY' che permetterà di prenotare in anticipo tramite il nostro sito internet, il giorno e l’orario di ingresso nei negozi scelti al fine di evitare eventuali attese. Le prenotazioni potranno essere effettuate anche all’interno del Village, inquadrando con il telefono uno speciale QR code posizionato sulle vetrine di ogni negozio, così da accedere al sistema di prenotazione online".

© Riproduzione riservata