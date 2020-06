Assistenza e teleriabilitazione, 4 milioni di euro all'Oasi di Troina

All’Irccs Oasi Maria SS. 4 milioni di euro, dei 38 stanziati dalla Regione per il Piano regionale delle politiche sociali. L’Istituto ha, recentemente, attivato servizi di teleriabilitazione psicologica, neuropsicologica e diagnostica a distanza per dare continuità terapeutica e assistenziale.

Nel Piano da 38 milioni di euro per le non autosufficienze, approvato dal governo Musumeci, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Antonio Scavone, 4 milioni di euro andranno all’Oasi per interventi complementari all’assistenza domiciliare, le cosiddette funzioni assistenziali. L’Istituto troinese, dal mese di marzo, ha messo in campo una task-force di professionisti delle sue Unità operative di Psicologia del Dipartimento per il Ritardo mentale/disabilità intellettiva, diretta dal professore Serafino Buono, e del Dipartimento di Involuzione cerebrale senile diretto dalla dottoressa Simonetta Panerai, per aiutare e sostenere le persone con disabilità, le loro famiglie e gli operatori coinvolti nell’epidemia da Covid-19.

In un contesto di isolamento forzato, infatti, le dinamiche, i rapporti sociali e familiari, la gestione delle persone più fragili, hanno registrato molte criticità. Ad aggravare la situazione il fatto che a causa dell’emergenza sanitaria le strutture riabilitative hanno dovuto ridimensionare se non sospendere i propri servizi, come è successo all’Oasi.

