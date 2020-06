Diga Pietrarossa, sì ai nuovi lavori dopo 27 anni

Dopo ben 27 anni ripartono i lavori di costruzione della diga Pietrarossa. La Regione riapre il cantiere dell'opera progettata per garantire l’irrigazione in 7 mila ettari di territorio fra Catania ed Enna.

Come spiega Giacinto Pipitone in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, il progetto risale agli anni Sessanta ma, tra intoppi burocratici vari, partì solo negli anni Ottanta per poi essere bloccato di nuovo nel 1993 quando tra gli scavi emerse un antico insediamento romano, di carattere militare, lungo la via consolare che dall’Etna conduceva ad Agrigento.

La notizia completa sul Giornale di Sicilia in edicola.

