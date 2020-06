Sicilia Outlet Village, tutto pronto per le riaperture domenicali

Tre settimane sicuramente impegnative ma anche molto creative e stimolanti, quelle che Sicilia Outlet Village ha vissuto dalla riapertura del 18 maggio. Tre settimane in cui il polo del lusso nel cuore dell’Isola ha potuto perfezionare le misure di sicurezza e le iniziative, già assolutamente efficaci e impeccabili, per la salvaguardia e la tutela dei propri ospiti e del proprio personale.

Sicilia Outlet Village è stata pronta a riaprire le sue porte anche la domenica e accogliere i propri ospiti in assoluta sicurezza e garantire un’ esperienza di shopping totalmente safe.

Mascherine e guanti saranno disponibili presso l’infopoint per coloro che dovessero esserne sprovvisti, gel igienizzanti all’esterno di ogni boutique, ristorazione e in molti altri punti del Village, aree comuni e toilette sanificate più volte al giorno, segnaletica per il mantenimento della distanza di sicurezza: la struttura ha infatti implementato tutte le misure per la salvaguardia dei propri ospiti.

