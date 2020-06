La Villa del Casale si rifà il look, finanziati i lavori per il nuovo parcheggio

La Villa del Casale si rifà il look. È stato infatti finanziato il progetto del Libero Consorzio di Enna per la sistemazione della pavimentazione del parcheggio della Villa romana, sterrato e per cui da anni si richiedono i lavori per renderlo più sicuro.

Oltre 2 milioni di euro (per l'esattezza 2.136.358,94 euro) sono stati stanziati per il progetto con il quale l'area commerciale e il parcheggio verranno asfaltati risollevandoli dal degrado a cui finora sono stati destinati.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

