Asp Enna, 31 dirigenti aziendali nominati responsabili di struttura

Trentuno dirigenti dell'Asp di Enna nominati responsabili di struttura. "Si tratta - osserva il direttore generale Francesco Iudica - di un’azione attesa da tempo e che dà all'Azienda la certezza che ogni ambito di attività sia presidiato da un responsabile che dovrà governare i processi, concordare gli obiettivi, migliorare le performances. È un contributo di chiarezza, dal quale ci attendiamo una crescita dell'offerta sanitaria, una migliore organizzazione delle attività, una più efficiente risposta alla domanda di sanità nel territorio. Ma anche il riconoscimento del valore professionale di chi lavora in Azienda che, ne sono certo, verrà ripagato con ulteriore impegno e dedizione".

Ambiti strategici, che riguardano sia la parte sanitaria che quella amministrativa, hanno finalmente un responsabile formalmente individuato che sarà in grado di concordare obiettivi di risultato che determineranno un miglioramento della capacità di costruire salute.

"In alcuni casi si tratta del riconoscimento di un ruolo già da anni svolto e che meritava il giusto riconoscimento formale - prosegue Iudica - . In altri si è voluto investire in giovani professionalità dando loro opportunità di mettere a frutto conoscenze acquisite e capacità di leadership".

Le Unità Operative Semplici sono articolazioni aziendali destinate a governare ambiti specifici di attività, con autonomia di risorse e personale, nell'ambito sia Dipartimentale che di Unità Operative Complesse. Ciascun responsabile, d'intesa con il referente Direttore di Dipartimento o di Struttura complessa, presidierà ambiti specifici e specialistici dell'attività aziendale che potranno così avere nuovo impulso.

